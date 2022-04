L’iniziativa della Dinamo Kiev contro la guerra: partite per la pace in tutta Europa

L'iniziativa del club ucraino

Dopo la guerra in Ucraina, la Dinamo Kiev ha deciso di tornare in campo, tramite un'iniziativa organizzata in prima persona proprio dal club. La formazione di Mircea Lucescu sta per tornare ad allenarsi a Budapest e la società ha annunciato diverse amichevoli in giro per l'Europa, con il ricavato che andrà in beneficenza a favore della popolazione ucraina. Tra aprile e giugno 2022, infatti, la Dinamo Kiev sfiderà alcune delle squadre più importanti del continente.