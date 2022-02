L’iniziativa della UEFA: 30.000 biglietti gratuiti per le finali europee

L'omaggio della UEFA verso i tifosi

La UEFA scende in campo con un'iniziativa a favore dei tifosi dei club che parteciperanno alle finali delle coppe europee. Nella giornata di oggi, il presidente Aleksander Ceferin ha annunciato il motivo della decisione: "I tifosi sono la linfa vitale del calcio. Per questo motivo abbiamo pensato che sarebbe stato un bel modo per ringraziarli di aver sopportato questi ultimi due anni senza fare mai mancare il loro supporto alle proprie squadre anche quando erano lontani dagli stadi", queste le sue parole rilasciate al sito ufficiale della UEFA.

Nello specifico, i supporter dei club finalisti riceveranno dei biglietti gratuiti ripartiti come segue: per la Champions League i tagliandi regalati saranno diecimila (5.000 a squadra), per l'Europa League 8.000 (4.000 a testa), per la Conference League 6.000 (3.000 biglietti a squadra) e per la Champions femminile ancora 6.000 (3.000 a squadra). Ciascuna squadra finalista potrà utilizzare questi biglietti gratuiti per premiare i propri tifosi più fedeli, ma questi ultimi non potranno essere dati a sponsor, partner o dirigenti del club.