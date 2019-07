L’Inter batte il Psg ai rigori: Joao Mario e Handanovic regalano il successo

Termina la tournée asiatica dell’Inter con l’amichevole di Macao contro il Paris Saint-Germain. La squadra di Antonio Conte gioca bene ma fino allo scadere non trova il guizzo giusto per punire gli avversari. I francesi, invece, colpiscono nel primo tempo con Kehrer che segna l’1-0. Solo nei minuti di recupero del secondo tempo è Samuele Longo a trovare l’1-1 e portare la sfida ai rigori. Dal dischetto vince l’Inter grazie alla rete decisiva di Joao Mario e le parate di Handanovic.

IL MATCH – Parte bene l’Inter che difende compatta e attacca con Perisic ed Esposito. Brozovic ci prova subito ma il suo tiro termina fuori. Il Psg risponde con Sarabia, bene Handanovic. Dopo un bel filtrante di Brozovic, Perisic non trova la palla davanti ad Areola. Al 51′, però è il club francese a passare in vantaggio: cross di Sarabia e Kehrer trova la spizzata che mette fuori causa la difesa nerazzurra e Handanovic. All’intervallo è 1-0. La ripresa vede un’ottima Inter aggredire i francesi. Prima Perisic, poi Esposito e Barella non riescono ad affondare grazie ai riflessi di un attento Areola. Girandola di cambi con Cavani che fa il suo ingresso in campo. Spazio anche per l’esordio di Godin tra le fila nerazzurre. Nel recupero è Longo a trovare l’1-1 che porta la sfida ai rigori. Dal dischetto vince l’Inter grazie alla rete decisiva di Joao Mario e le parate di Handanovic.