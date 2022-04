L’Inter cala il tris alla Roma e conquista tre punti pesanti per la corsa scudetto

I nerazzurri trionfano a San Siro contro i giallorossi

L'Inter era chiamata alla vittoria per mettere pressione al Milan, primo in classifica, nella corsa scudetto. La squadra di Inzaghi ha risposto presente nel match contro la Roma, infliggendo alla squadra di Mourinho un 3-1. Partita mai in discussione per i nerazzurri, che vanno avanti al primo tempo al 30' con la rete di Dumfries. Dieci minuti dopo arriva il capolavoro di Marcelo Brozovic che non lascia scampo a Rui Patricio.