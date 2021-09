Lione, Boateng: “In Francia non per Messi ma in campo l’ho controllato bene”

Conferenza stampa del nuovo difensore del Lione

L'ex difensore del Bayern e della Germania Jerome Boateng, che ha firmato con il Lione, ha parlato in conferenza stampa del confronto con Lionel Messi e di un possibile ritorno in nazionale. "Voglio ringraziare tutti per avermi accolto nel club. Ho sentito un'accoglienza estremamente calorosa e molta fiducia sia come persona e come giocatore. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera. Voglio dare il massimo per questo club. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra. Questa è una rosa di qualità con giocatori giovani, a cui posso portare la mia esperienza. Non vedo l'ora di giocare in questo incredibile stadio. La finestra di mercato è stata lunga dal mio punto di vista. Avevo ricevuto altre offerte, ma per me era importante avere un buon feeling con il club dove avrei firmato e avere un progetto serio. Sono davvero felice di essere qui. Conosco questo club da quando ero piccolo. Ci sono grandi giocatori qui. È un onore per me far parte di questo club. La League 1 è un torneo attraente. Non sono venuto qui perché c'è Messi. Ho avuto esperienze positive e negative giocando contro di lui. Probabilmente nessuno dirà che contro di lui ho sempre fatto bene. Ritorno in Nazionale? Adesso non ci penso. Il mio compito è entrare a far parte della squadra ed essere pronto al 100%. Darò il massimo per il club e se chiameranno dalla nazionale tedesca sarà grandioso", ha detto Boateng ai giornalisti durante la presentazione.