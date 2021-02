Lione, Garcia attacca Koeman: “Si arrabbia quando parlano di Messi, ma lui può farlo con Depay? “

L’allenatore del Lione Rudi Garcia è tornato a parlare di alcuni intrighi di mercato che vedono protagonisti Messi e Depay. L’ex allenatore della Roma ha attaccato Koeman, che nei giorni scorsi ha sbandierato il proprio interesse per Depay, attaccante del Lione: “Ho letto che Koeman era un po ‘offeso dal fatto che il Psg avesse parlato di Messi prima delle gare di Champions League di Psg e Barcellona. Ma invece non è stato così timido nel parlare di Memphis Depay anche dopo la chiusura della finestra di mercato. Mi sembra strano che Koeman prima si offenda e poi passi a sbandierare così l’interesse per un mio giocatore”.