I campioni d’Europa al Quirinale, Mattarella: “Siete riusciti a far divertire l’Italia”

I campioni d'Europa poi saranno ricevuti dal premier Mario Draghi

Redazione ITASportPress

Dopo aver vinto l'Europeo tutto lo staff dell'Italia questo pomeriggio è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grande euforia all'arrivo di Giorgio Chiellini capitano azzurro che ha portato il trofeo vinto ieri a Wembley dopo aver sconfitto l'Inghilterra ai rigori. Queste le dichiarazioni:

Presidente Mattarella: "Complimenti a tutti e in particolare ai calciatori. Ieri avete meritato di vincere al di là dei rigori, perchè avete giocato in uno stadio inglese pieno di tifosi avversari e per aver preso un gol a freddo. Avete rappresentato bene l'Italia e avete reso onore allo sport così come ha fatto Matteo Berrettini arrivando in una finale di Wimbledon. Avete vinto ed esprimendo un magnifico gioco. Avete reso onore allo sport per aver manifestato il legame comune che vi ha unito. Questo ha reso di straordinario valore il senso dello sport. Per questo mi sento di esprimere un grande elogio al ct Roberto Mancini. Grazie Mancini per tutte queste ragioni. Ringraziamento particolare a Vialli che ha espresso il nostro sentimento che avvertivamo guardandolo in tv. A Donnarumma faccio i complimenti essendo stato protagonista ai rigori con quella parata che ha reso felici milioni di italiani. Avete meritato questo titolo e complimenti per il futuro".

Ct Italia Mancini: "È un onore essere qui al Quirinale, siamo felici di aver dato una gioia è una speranza agli italiani dopo un periodo così difficile. Gli inglesi e la medaglia via dal collo subito dopo la premiazione? Comprensibile, dopo una partita così impegnativa risolta ai rigori. Abbiamo vinto a casa loro, davanti a 60 mila tifosi inglesi mentre noi eravamo in settemila. Grazie presidente per essere stato il nostro primo tifoso ieri a Wembley. La nostra soddisfazione è tanta per aver regalato ai nostri connazionali una bella pagina di calcio. Questa vittoria la dedichiamo agli italiani".

Capitano Italia Chiellini: "Presidente grazie per la sua presenza ieri a Wembley. Dedichiamo la vittoria a lei e a tutti i nostri tifosi italiani. Una dedica che estendiamo anche a Davide Astori (calciatore deceduto in campo ndr) che ho avuto come compagno. Questo gruppo ha anteposto l'interesse del gruppo a quello personale. Caro Matteo Berrettini ci hai fatto entusiasmare e saremo in tanti a sostenerti in futuro"

Pres. Coni Malagò: "Grazie Presidente per questa meravigliosa iniziativa di incontrare i protagonisti dello sport italiano che ieri si sono battuti a Wembley. Giusto omaggio al tennista Matteo Berrettini e alla Nazionale italiana".

Presidente Federcalcio Gabriele Gravina: "Grazie presidente Mattarella, per noi oggi è un onore essere ricevuti qui al Quirinale. La finale di Wembley ci ha consentito di alzare nel cielo di Londra il trofeo dopo 53 anni. Presidente la ringrazio per essere venuto a Londra avendo potuto toccare con mano il sentimento di unità della squadra che ha appassionato milioni di italiani. La pandemia ha messo a dura prova il mondo intero e anche in Italia abbiamo sofferto molto. La Federazione si è saputa riorganizzare dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia nel 2018. Oggi festeggiare una vittoria così prestigiosa insieme a lei presidente è di assoluto valore. Oggi siamo orgogliosi di essere italiani grazie alla nostra Nazionale"

(Getty Images)