Liverpool, addio a Ray Kennedy: vinse tre Coppe dei Campioni con i Reds

Il Liverpool piange Ray Kennedy: l'ex centrocampista è scomparso a 70 anni

Il Liverpool piange la scomparsa di Ray Kennedy. L'ex centrocampista dei Reds è venuto a mancare all'età di 70 anni. Il giocatore era affetto dal morbo di Parkinson, con cui conviveva da 35 anni. In carriera ha contribuito fortemente alle fortune del club inglese durante gli anni '70, quando conquistò due Coppe dei Campioni nel 1977 e nel 1978. Kennedy ha anche sollevato al cielo la Coppa dei Campioni del 1981, quando la sua rete in semifinale permise al Liverpool di superare il Bayern Monaco. Ray ha collezionato 393 presenze e segnato 72 gol vincendo cinque scudetti, tre Coppe dei Campioni, una Coppa di Lega, una Coppa UEFA e una Supercoppa Europea durante i sette anni e mezzo di permanenza al Liverpool. Curiosamente il suo arrivo al club dall'Arsenal nel luglio 1974 fu memorabile per motivi diversi da quelli che ci si aspetterebbe: infatti Bill Shankly, il manager che lo aveva ingaggiato, annunciò subito la sua partenza da Anfield lo stesso giorno. Fortunatamente per il Liverpool il trasferimento non si realizzò mai.