Liverpool, Anfield diventa un centro per i vaccini: il comunicato

Il Liverpool si è reso protagonista di una bella iniziativa, il club ha infatti comunicato che lo stadio di Anfield sarà un centro sportivo per i vaccini contro il Covid-19.

IL COMUNICATO DEL LIVERPOOL

“Anfield si unirà alla lista crescente di luoghi di vaccinazione COVID-19 a Liverpool da questo fine settimana. Lo stadio di casa dei Reds diventerà l’ultimo sito guidato dai GP della città, aggiungendosi a una rete di servizi di vaccinazione nel cuore delle comunità locali. Agendo come estensione dei centri di vaccinazione locali già operativi, Anfield inizierà ad accogliere i pazienti per ricevere il vaccino sabato. Tutte le vaccinazioni sono solo su appuntamento. Non sono disponibili vaccinazioni drop-in e i membri del pubblico che arrivano ad Anfield, o in qualsiasi altro luogo, senza prenotazione non saranno vaccinati. Saranno invitate a ricevere la vaccinazione allo stadio le persone iscritte ad uno studio medico di base collegato ai gruppi di pratiche che utilizzano il sito”-