Liverpool, Klopp: “Alisson ci ha salvato ancora. E’ un portiere di livello mondiale”

Le parole dell'allenatore tedesco

"Il calcio di oggi ricordava in qualche modo la storia di Jekyll e Hyde. Siamo stati incredibili nei primi 35 minuti. Poi, dopo una settimana intensa e una partita contro l'Arsenal, l'intensità è diminuita e non ho spiegazioni. Nella ripresa non siamo stati compatti, la prima linea pressata troppo alta, la distanza era sbagliata. Abbiamo giocato alti e non li abbiamo presi in fuorigioco, il che, ovviamente, è stato un nostro errore. Alisson? Gli ho detto che anche oggi ci ha salvato ancora. Lui mi ha risposto che ha fatto il suo dovere. Ci aiuta molto avere un portiere di livello mondiale".