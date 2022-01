Liverpool, Klopp blinda Salah: “Voglio che resti. Sono ottimista per il rinnovo”

Le parole dell'allenatore dei Reds

"Lui vuole restare e noi vogliamo che rimanga. Questo è il punto anche se sappiamo che queste cose hanno bisogno di tempo. Penso che comunque sia tutto a posto. Sono molto positivo in merito e non penso che i tifosi siano nervosi a proposito del suo futuro come dite voi giornalisti. Finché non rinnoverà però non possiamo dire niente al riguardo, ma i colloqui che stanno andando avanti sono buoni. L'accordo non è ancora raggiunto perché ci vuole tempo. Ci sono tante cose di cui parlare, e in più c'è una terza parte in causa che è il suo agente. Ma non c'è niente di cui preoccuparsi, è un processo normale".