Liverpool, Klopp: “Domani farò delle rotazioni. Non vedo l’ora di giocare a San Siro”

Le parole dell'allenatore del Liverpool prima del match contro il Milan

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani in Champions League contro il Milan. I Reds arrivano a San Siro con la qualificazione e il primo posto in tasca, mentre i rossoneri dovranno vincere a tutti i costi. Ecco le parole dell'allenatore del Liverpool: "Chiaramente bisogna far giare i calciatori, faremo dei cambiamenti perché bisogna fare delle energie fresche in campo per fare una bella partita. Non posso cambiarli tutti, dovremo pur sempre mettere undici giocatori in squadra. Vedremo, bisogna capire anche la situazione, bisogna far girare i calciatori e far sì di mettere in campo la squadra migliore".