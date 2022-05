Liverpool, Klopp e la Premier: “Ci proveremo. La forza di questa squadra è…”

Parla il manager tedesco dei Reds

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato il successo in rimonta ottenuto in trasferta contro il Southampton che tiene vive le speranze dei Reds per il titolo di Premier League che verrà assegnato all'ultima giornata.

Manchester City avanti di un punto a quota 90, i ragazzi di Anfield alle loro spalle a quota 89. "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Quello che stiamo facendo soprattutto in questa seconda parte di stagione è straordinario. Contro il Chelsea (in FA Cup ndr) c’era in campo una squadra completamente diversa, ma quelli scelti per la partita di campionato hanno fatto comunque molto bene. La mentalità è la forza di questa squadra, non ho mai allenato un gruppo come questo. Ognuno cerca di fare il massimo nel momento in cui viene chiamato in causa. Devo dire che questa gara è stata una partita davvero speciale. Mi sono preso la responsabilità di cambiare tanti giocatori e i ragazzi hanno risposto al meglio. Ultima gara di campionato? Non sarà facile vincere il titolo, ma ci proveremo", il commento di Klopp verso l'ultima partita di campionato.