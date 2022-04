Liverpool, Klopp e la richiesta ai tifosi: “Chi non sa cantare resti a casa e ceda biglietto”

L'invito particolare del manager Reds per avere maggiore sostegno durante la gara

Il Liverpool scenderà in campo in Premier League all'ora di pranzo contro il Watford. Anfield si spera possa essere pieno per dare una spinta in più alla squadra che dovrà provare a vincere e mettere ulteriore pressione al Manchester City in classifica. Per questo Jurgen Klopp, mister dei Reds, intervenuto in conferenza stampa, ha avuto una speciale richiesta ai tifosi che saranno allo stadio.