Liverpool, Klopp esalta Luis Diaz: “E’ un grande acquisto. Avrà bisogno di tempo”

Le parole dell'allenatore tedesco

"Siamo esaltati dal suo arrivo, è un grande acquisto che ci permetterà di fronteggiare al meglio tutti gli impegni e che migliora la rosa. Ancora non l'ho visto, non è al campo di allenamento quindi dovremo aspettare un po' per vederlo. Il suo adattamento? Mi sorprenderei se scendesse subito in campo e giocasse già meglio di tutti gli altri, perché siamo una squadra che gioca insieme da un po' e lui avrà bisogno di tempo per adattarsi".