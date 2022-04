Liverpool, Klopp: “Il Benfica gioca bene. Rinnovo Salah? Le parti stanno parlando”

Le parole del tecnico tedesco

Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool , ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Benfica , valevole per i quarti di finale di Champions League. Il tecnico tedesco ha analizzato l'avversario di domani e ha fatto il punto sul rinnovo di Momo Salah . Queste le sue parole:

"Vitor Matos, Pep Lijnders, Diogo Jota e Luis Diaz sono esperti di calcio portoghese. Abbiamo analizzato l'avversario stamattina e ora dobbiamo lavorare. È una squadra che gioca bene, con terzini alti come se fossero attaccanti. Rischiano tanto. Dobbiamo essere bravi nel recuperare palloni e vincere i duelli, e poi sfruttare gli spazi. Forse contro di noi giocheranno in modo completamente diverso, quindi dovremo adattarci. Loro sono un mix di tecnica, velocità e buona organizzazione. Rinnovo Salah? Sono felice. Non c'è niente di nuovo da dire. Le parti stanno parlando tra loro e questo è tutto ciò che volevo sentirmi dire".