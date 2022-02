Liverpool, Klopp: “L’Inter è un top team. Dovremo fare una gara eccezionale”

Le parole dell'allenatore dei Reds

"L'Inter si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un top team e una squadra molto forte. Li ho seguiti molto l'anno scorso e anche quest'anno sono la squadra più forte, sono disciplinati e ben preparati. Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo una squadra eccezionale e dovremo fare una gara eccezionale. Abbiamo soluzioni diverse ovviamente, vedremo chi giocherà. Il fatto di avere 5 sostituzioni è una cosa importante, è fantastico averli tutti a disposizione. Se dovrà fare dei cambiamenti li farò, non mi è quasi mai successo di averli tutti a disposizione e quindi sono felice. Perisic, abbiamo fatto il double insieme in Germania. L'ammiro molto, mi piace tanto. Poi Dzeko e tutti gli altri. Barella purtroppo non potrà giocare, non sarà una cosa brutta per noi ma è un ottimo giocatore che mi piace molto, veramente un fuoriclasse che ha tecnica e corre. Al suo posto però giocherà Vidal, mica male. Ha giocato ovunque ad alto livello e soprattutto ad alto livello è sempre molto motivato".