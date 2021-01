Liverpool, Klopp: “Non siamo la squadra più forte del mondo ma gli altri devono temerci”

Momento complicato per il Liverpool che domani sera è atteso dal big match contro il Tottenham. Mister Klopp ha presentato in conferenza stampa il match di domani sera: “Vogliamo assicurarci che il prossimo mese sia più positivo, ma non possiamo cambiare ciò che è successo ultimamente. Ora giochiamo contro il Tottenham e dobbiamo pensare partita dopo partita. E così per tutte le gare di campionato. Dobbiamo diventare la squadra che vogliamo essere e la squadra contro cui nessuno vorrebbe giocare. La gente ci dice che siamo la squadra più forte del mondo? Non è così, ma non è un problema”.