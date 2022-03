Liverpool, Klopp: “Rinnovo Salah? Deciderà lui, ma se va altrove non farà così bene”

Le parole del tecnico dei Reds

"Salah si aspetta che questo club sia ambizioso, come lo è ora: lo siamo stati e lo siamo. Non c’è molto altro che possiamo fare, è praticamente una decisione che spetta a lui. Il club ha fatto di tutto, ma non è successo niente ancora, vediamo cosa deciderà. Non c’è nessuna firma e nessun rifiuto. Non c’è fretta. Salah sa qual è la situazione al Liverpool ed è improbabile che eventuali nuovi acquisti influenzeranno la sua decisione. Alla fine, non c’è posto migliore in cui possa stare, altrove non avrebbe lo stesso rendimento e non otterrebbe gli stessi successi. Il Liverpool è il posto migliore per lui".