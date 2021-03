Liverpool, Klopp: “Rispetterò il contratto con i Reds e dico no alla nazionale tedesca”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, dopo aver appreso che Joachim Loew non guiderà la Germania dopo Euro 2020, ha detto che non ha intenzione di prendere il suo posto. “Joachim ha fatto un lavoro incredibile. È uno dei mentori di maggior successo nella storia della nazionale. Capisco che voglia ottenere un nuovo trionfo agli Europei, e poi andare via . Ci sono molti bravi tecnici tedeschi. Io mi tiro fuori né la prossima estate né dopo sarò disponibile. Mi restano altri tre anni di contratto con il Liverpool. Quando firmi un contratto, cerchi di rispettarlo”.