Liverpool, Klopp: “Superlega? Si tratta solo di soldi, capisco la rabbia dei tifosi”

Anche Klopp, tecnico del Liverpool nonchè membro della Superlega, si è detto contrario al progetto

Non solo gli esterni alla Superlega, ma anche chi è coinvolto ha espresso il proprio parere in merito alla nuova competizione. Proprio come Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che ha detto la sua sul tema ai microfoni della BBC, prima della sfida contro il Leeds: "Capisco la rabbia dei fan a causa della Superlega. Non so esattamente il motivo per cui questi 12 club hanno preso questa decisione. Ma... è sempre 'più partite, più partite'. Si tratta di più soldi, nient'altro".