Liverpool, presentata nuova maglia 2021-22 ispirata agli anni ’60

I Reds annunciano la maglia casalinga per la prossima stagione

Il Liverpool si gode il momento in Premier League. Per la prima volta in stagione torna ad essere tra le prime quattro della classe che vorrebbe dire accesso alla prossima Champions League. Un risultato importante per i Reds che hanno vinto nell'ultimo turno contro il Burnley e che "festeggiano" annunciando il nuovo kit per la stagione 2021-22.