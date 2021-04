Tra le mura di un Anfield mestamente vuoto, il Liverpool tenterà l’impresa di ribaltare la vittoria del Real Madrid all’andata per 3 a 1. Servirà un approccio rabbioso per mettere in difficoltà la squadra di Zidane e una prestazione di altissimo livello, come poche se ne sono viste in questa stagione da parte della compagine di Klopp. Queste le scelte dei due allenatori:

Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3)

Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino

REAL MADRID (4-3-3)

Courtois; Valverde, Nacho, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.​