Liverpool, sarà festa anche senza Premier League o Champions

La decisione del club in accordo col sindaco di Liverpool

Il Liverpool si appresta ad affrontare un finale di stagione rovente: gli uomini di Klopp sono infatti ancora in corsa sia in Premier League, solo un punto divide i Reds dal Manchester City primo in classifica, che in Champions League, con la finale del 28 maggio contro il Real Madrid a Parigi. Il Liverpool è stato autore di una stagione straordinaria culminata dalla vittoria, per adesso, di Carabao Cup ed FA Cup, ma anche di un grande gioco mostrato.

Tuttavia, nonostante la possibilità che la squadra di Klopp concluda l’anno senza ulteriori trofei, il Liverpool, come riferisce il Daily Mail, ha annunciato che organizzerà dei festeggiamenti il 29 maggio davanti ai propri tifosi, anche se non riuscirà a conquistare la Premier League o la UEFA Champions League. Il sindaco di Liverpool, Joanne Anderson, aveva già invitato il club a prendere parte a un evento di questo tipo per celebrare un’altra stagione stellare sotto la guida del manager tedesco. La parata della squadra inizierà alle ore 16:00 e includerà anche un autobus con le protagoniste del Liverpool Women, la squadra femminile che ha vinto il campionato e si è assicurata la promozione alla Women’s Super League, la massima serie calcistica.

Il sindaco Anderson ha dichiarato: «Siamo lieti di poter confermare che il club sfilerà per la città il 29 maggio e sono lieto che celebreremo i risultati delle squadre maschili e femminili. C’è un’enorme quantità di lavoro dietro le quinte in preparazione per un evento di queste dimensioni e portata, quindi è fantastico che la città possa viverlo. Conquistare la FA Cup, la Carabao Cup e il trofeo FA Women’s Championship è un risultato incredibile che merita di essere riconosciuto e abbiamo tutte le carte in regola sul fatto che non saranno gli unici trofei che saranno alzati quel giorno! Qualunque sia l’esito del finale di stagione e della finale di Champions League, Liverpool e Liverpool Women ci hanno già reso orgogliosi e daremo a entrambe le squadre la celebrazione che meritano».