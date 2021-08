Liverpool, tutti felici tranne Salah? Messaggio emblematico dell’agente…

L'egiziano segna e il suo procuratore se la prende, forse, con la dirigenza Reds

Al Liverpool rinnovano tanti big eppure c'è chi, come Mohamed Salah , si ritrova ad osservare... L'egiziano, con un contratto in scadenza nel 2023, ancora non è stato chiamato dalla dirigenza Reds e, per il suo agente Ramy Abbas Issa , questa situazione è diventata insostenibile.

Di recente, infatti, in casa Liverpool sono andati in scena i rinnovi di Alisson e Trent Alexander Arnold, ma ancora niente a proposito dell'attaccante. Lo sfogo dell'agente - che non è piaciuto a diversi tifosi che nei commenti al post lo hanno criticato - sottolinea una situazione delicata tra le parti. L'unica soluzione è sedersi e parlare, sempre che non si mettano in mezzo rumors di mercato...