Liverpool, Van Dijk si arrende: “Solo il Manchester City può perdere la Premier League”

Il difensore mastica amaro dopo il pari per 2-2 contro il Chelsea

C'è grande amarezza in casa Liverpool dopo il pari maturato contro il Chelsea nell'ultima gara di Premier League disputata. Da 0-2 a 2-2 con i Reds che non sono stati in grado di gestire due reti di vantaggio. Ai microfoni di Sky Sports, il difensore della squadra di mister Klopp - ieri assente per precauzione dopo un tampo per il Covid dubbio - Virgil Van Dijk ha fornito così il suo commento sul match e sulla corsa al titolo di campione d'Inghilterra.