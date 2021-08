Livorno escluso anche dalla Serie D

Il club toscano in un tunnel senza via d'uscita

Una pessima notizia per tutti i tifosi del Livorno. Il club toscano come riporta il quotidiano online Il Tirreno, è stato escluso dal campionato di serie D. La morte sportiva della società amaranto è stata decretata nel pomeriggio di giovedì 5 agosto dal consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi nel salone d’onore del Coni a Roma. "La Covisod - si legge nel comunicato - ha espresso parere negativo sulla posizione del Livorno Calcio. La domanda di iscrizione del club labronico è stata giudicata non ammissibile per la non idoneità del campo di gioco indicato in luogo della non disponibilità dell’impianto comunale, oltre al non assolvimento degli obblighi finanziari".