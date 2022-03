Lloris difende Pochettino: “I problemi del Psg non dipendono solo da lui”

Le parole del portiere francese

L'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League ha lasciato molti strascichi tra le file dei parigini. I tifosi contestano e l'ambiente non è dei migliori. A parlare della situazione in casa Psg, ci ha pensato un ex giocatore, ai tempi del Tottenham, dell'attuale tecnico Mauricio Pochettino: Hugo Lloris ha infatti difeso il suo ex allenatore, ritenuto come uno dei principali colpevoli. Queste le sue parole a L'Equipe: