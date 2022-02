L’MLS respinge Neymar: “Non vogliamo un giocatore che ha deciso di ritirarsi qui”

Le parole da parte del Commissario della MLS

Nei scorsi giorno hanno fatto discutere le dichiarazioni di Neymar . L'attaccante del PSG aveva chiaramente espresso il desiderio di poter giocare in MLS in futuro . "Mi piacerebbe però giocare almeno una stagione negli Stati Uniti. Lì la stagione è breve, ci sono circa tre mesi di vacanza", queste le parole del brasiliano. Tuttavia, non si è fatta attendere la risposta da parte della prima divisione statunitense. Queste le parole di Don Garber , Commissario della Major League Soccer, ai microfoni di ESPN:

"Non abbiamo bisogno di portare un grande giocatore alla fine della sua carriera solo perché ha deciso di ritirarsi qui. Se non vengono a rispettare il campionato e i suoi tifosi, non li vogliamo in MLS".