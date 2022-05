Lo Spezia conquista la salvezza a Udine, il Torino passa di misura col Verona

I risultati dei match delle 18

Alle 18 sono andate in scena Udinese-Spezia e Hellas Verona-Torino. I liguri erano in cerca di punti per ottenere la salvezza matematica e con una grande prova di carattere hanno raggiunto l'obiettivo. 2-3 il risultato finale dopo l'iniziale vantaggio dei friulani con Molina al suo settimo gol in campionato. Il pareggio della squadra di Thiago Motta arriva poco dopo con la rete di Verde. Gyasi firma poi il sorpasso poco prima dell'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi lo Spezia cala il tris con la rete del capitano Giulio Maggiore. Pablo Marì accorcia la distanze nel finale con un colpo di testa. Da segnalare l'errore dal dischetto di Manaj. I liguri conquistano quindi una salvezza anticipata e inaspettata a inizio stagione.