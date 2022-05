Lo strano caso di Kurzawa: il Psg vince la Ligue 1 ma lui non è campione

Il calciatore non può definirsi campione: il motivo

La stagione calcistica volge ormai al termine. Manca solo la finale di Champions League per mettere fine all'annata 2021-22. Tutti i principali campionati sono terminati e hanno dato i loro verdetti. In Ligue 1, per esempio, è stato il Paris Saint-Germain a laurearsi campione. Mbappé e compagni hanno alzato la coppa e si sono presi la medaglia. Non tutta la squadra, però, può vantare il titolo di campione.

Infatti, come sottolineato anche da Goal, Layvin Kurzawa non potrà vantare tale titolo in bacheca sebbene faccia parte della rosa del Psg. Il motivo è presto spiegato. Il regolamento della LFP parla chiaro: per essere campioni occorre aver giocato almeno 1 minuto in campionato. L'esterno non lo ha fatto non essendo mai sceso sul terreno di gioco e, per le ultime gare, non avendo neppure ricevuto la convocazione da mister Pochettino.

Per Kurzawa, in stagione, infatti, solo una manciata di minuti nella Supercoppa di Francia ad inizio stagione. Per questa ragione il classe 1992 non potrà dire di aver vinto la Ligue 1 2021-22. Per lui un futuro ancora tutto da decidere e che potrebbe essere lontano da Parigi per evitare di non giocare mai come capitato quest'anno.