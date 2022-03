Lo strano caso di Moriba del Lipsia: “Un immaturo che chiedeva uva ai massaggiatori”

La curiosità riguardante il guineano

Ilaix Moriba, classe 2003, era uno delle promesse del Barcellona. Il centrocampista guineano ha collezionato 18 partite durante l'era di Koeman. A causa di richieste contrattuali ritenute spropositate, i catalani e il calciatore hanno deciso di separarsi. Il Lipsia ha dunque messo gli occhi sul giovane talento, portandolo in Germania in questa estate. L'avventura in terra tedesca non ha dato i suoi frutti: per lui solo 3 presenze e successiva cessione in prestito al Valencia.