L’Odense apre a Eriksen: “Se vuole tornare in campo, siamo pronti ad accoglierlo”

La società danese accoglierebbe il giocatore in caso di un suo ritorno in campo

Christian Eriksen sta continuando ad allenarsi per un eventuale ritorno sul rettangolo di gioco. Il centrocampista ha iniziato a lavorare nel centro di allenamento dell' Odense , club che milita nella prima divisione danese. Ai microfoni di BT.dk, il direttore sportivo della società, Enrico Augustinus , ha aperto le porte al giocatore in caso di ritorno al calcio giocato:

"Se vuole tornare a giocare a calcio, siamo pronti ad accoglierlo. E' una sua decisione al 100%, se potessimo dargli un contratto lo faremmo. Abbiamo un buon rapporto con Christian, abbiamo contatti regolari ed è fantastico che possa allenarsi ad Adalen. Ma non gli proporremo nulla fin quando non deciderà se tornare a giocare. Naturalmente, per Eriksen c'è spazio all'Odense se decide di tornare a giocare".