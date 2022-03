L’Udinese batte la Sampdoria e la mette nei guai: alla Dacia Arena termina 2-1

I blucerchiati cadono a Udine sotto i colpi dei friulani

La Sampdoria non riesce a battere l'Udinese e rimane nelle zone basse della classifica. La squadra di Giampaolo non è riuscita a riacciuffare i friulani dopo il doppio vantaggio. Accade tutto nel primo tempo: dopo 3' apre le marcature Deulofeu su assist di Pereyra. Appena dieci minuti dopo arriva il raddoppio della squadra di Cioffi: Udogie aggancia in area e lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Falcone. I blucerchiati la riaprono subito con la rete di Ciccio Caputo, che arriva a quota 7 centri in campionato, dopo un uno contro uno con Silvestri.