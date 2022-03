L’UEFA annuncia la ‘Finalissima’ tra Italia e Argentina: si giocherà a Wembley

La sfida tra le vincitrici di Europeo e Copa America

"L’iconico stadio di Wembley ospiterà la partita tra l’Italia, vincitrice di UEFA EURO 2020, e l’Argentina, campione della Coppa America CONMEBOL 2021, mercoledì 1 giugno 2022 (alle 19:45 ora locale). Per la gioia degli amanti del calcio di tutto il mondo, i biglietti per questa storica sfida che darà ai tifosi la possibilità di vedere i campioni in carica dei due migliori continenti calcistici del mondo sfidarsi nell’ambita Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, saranno in vendita su UEFA.com a partire dalle 14:00 CET di giovedì 24 marzo. Ventinove anni dopo la sua ultima edizione, il rilancio di questo leggendario appuntamento calcistico è avvenuto a seguito della lunga collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e servirà da catalizzatore per lo sviluppo del calcio a livello globale, unendo paesi, continenti e culture, dimostrando anche ai tifosi di tutto il mondo che il calcio può essere una forza positiva in tempi difficili".