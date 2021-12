Lukaku chiede chiarezza a Tuchel: “Mi dica come vuole impiegarmi…”

Il centravanti è tornato al gol e ora vuole giocare sempre titolare

Tornato decisivo a suon di gol e con una prestazione importante contro l'Aston Villa, Romelu Lukaku vuole riprendersi il suo Chelsea . Out per infortunio e poi per il Covid, l'ex Inter aveva perso la titolarità nell'undici di mister Tuchel ma adesso, una volta raggiunto di nuovo il suo standard fisico, il belga non vuole più accomodarsi in panchina. Parlando a ESPN Brasil, il bomber ha spiegato il suo rapporto col manager tedesco.

CHIAREZZA - "Abbiamo parlato un paio di volte per capire cosa vuole da me in campo. Si tratta solo di avere un po' di chiarezza su come vuole impiegarmi. Io sono multidimensionale", ha spiegato Lukaku. "Sono in grado di fare tutto ciò che mi chiede. Posso correre, posso pressare, posso tenere la palla in alto. Quindi penso che nel corso degli anni queste siano le qualità che ho aggiunto al mio gioco. Volevo solo un'opportunità che ho avuto in questa occasione e io sono felice di aver aiutato la squadra", le parole del centravanti belga ex Inter.