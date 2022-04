Lukaku svela il club in cui terminerà la carriera: “E’ la mia casa e mi sento amato”

Le parole dell'attaccante belga

Romelu Lukaku ha svelato un dettaglio molto importante sul suo futuro. L'attaccante belga ha infatti reso noto il club in cui terminerà la sua carriera. L' Anderlecht è la società che ha lanciato Big Rom nel calcio europeo e in uno speciale della FIFA dedicato proprio alla società belga, Lukaku ha speso delle parole d'amore:

"Il giocatore che sono oggi è il giocatore che Jean Kindermansv (responsabile del settore giovanile, ndr) ha visto in me. Prima ci sono state una o due scoperte tra i talenti, dopo di me quel numero è aumentato e tre o quattro sono arrivate in un solo anno. Finirò nel club dove tutto è iniziato per me. L’Anderlecht è sempre stato il mio club. Sono sempre stato un loro tifosove quando mi hanno preso, il sogno si è avverato. È la mia casa e lì mi sento molto amato".