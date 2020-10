Lupoli, il golden boy che stregò Wenger e oscurò Van Persie riparte dal Montegiorgio in Serie D

Il Montegiorgio si regala la ciliegina sulla torta di questa finestra di mercato, completando il reparto avanzato con Arturo Lupoli. Classe 1987, vero e proprio “enfant prodige”, Arturo cresce nel settore giovanile del Parma, fino alla grande chiamata dell’Arsenal: è proprio Arsene Wenger a sceglierlo per i suoi “Gunners” del nord di Londra. A fine stagione viene poi girato al Derby County, dove si ritaglia un ruolo da protagonista: torna poi in Italia, con la Fiorentina che lo rileva per poi girarlo in prestito al Treviso. L’amore per l’Inghilterra rimane intatto e Arturo colleziona altre due esperienze oltremanica, con Sheffield e Norwich, prima di sbarcare ad Ascoli. Al “Del Duca”, in due stagioni, colleziona 66 presenze e 11 gol, risultando decisivo nella clamorosa salvezza targata Fabrizio Castori.

Inizia poi un lungo girovagare, tra Grosseto, Varese, Frosinone, Pisa, Catania e Sudtirol, alternandosi tra Serie B e Lega Pro. Nel 2017 Arturo sbarca a Fermo, agli ordini di Mister Flavio Destro:in due anni con la maglia canarina sono 71 le presenze in Lega Pro, con 11 gol, prima di passare alla Virtus Verona, con cui ha disputato la scorsa stagione. Le Marche sono però rimaste nel cuore di Arturo e della sua famiglia, tanto da fargli accettare subito l’offerta del Montegiorgio.