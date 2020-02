Malaga, tra cinema e calcio: George Clooney pronto ad acquistare il club

George Clooney punta a rilevare il Malaga. Il noto attore di Hollywood starebbe pensando ad una nuova esperienza nel mondo del calcio. La notizia arriva da Canal Málaga per parola di Antonio Aguilera, presidente dell’associazione dei piccoli azionisti del club andaluso, attualmente in seconda divisione spagnola. Secondo quanto si apprende le parti starebbero trattando. Dietro Clooney ci sarebbe un gruppo di produttori cinematografici e televisivi che vorrebbero fare di Malaga la risposta europea di Hollywood e che si trovano attualmente nella città andalusa per registrare delle serie tv per Amazon. L’ostacolo al momento è rappresentato all’attuale proprietà con il presidente Al Thani che chiede circa 100 milioni di euro per la cessione.