Malore Eriksen, Blind ammette: “Rivissuto quanto accaduto a me. Non volevo giocare”

L'olandese era stato male nel 2019 e ha rivissuto quel drammatico momento di paura

Avrebbe preferito non scendere in campo dopo quanto accaduto al collega Eriksen nelle ore precedenti. Daley Blind , difensore dell' Olanda , invece, ha superato il blocco mentale che lo ha portato a ripercorrere quanto vissuto in prima persona nel 2019 quando, un attacco cardiaco ne aveva causato un malore in campo nel match di Champions League contro il Valencia.

Il difensore olandese ha giocato nel match d'esordio degli Oranje contro l'Ucraina superando anche quello che sembrava un blocco mentale impossibile da affrontare: "Quello che è successo l'altra sera ha avuto molto impatto su di me. Non solo perché Christian è un mio caro amico, ma anche per l’impatto che ha avuto su di me a livello mentale. Ho dovuto superare un ostacolo mentale per scendere in campo contro l'Ucraina, ho valutato anche la possibilità di non giocare", ha detto Blind ai media olandesi subito dopo la gara come riporta anche Goal. "In campo ho visto molte cose che riguardavano anche me. Troppe similitudini. Tutto questo ha reso quanto accaduto a Eriksen ancora più intenso. Adesso sono al sicuro, ho avuto questa garanzia dai medici", ha concluso il giocatore visibilmente emozionato.