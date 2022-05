Manchester City, De Bruyne il poker da record con “benvenuto” ad Haaland

Il belga segna tre gol, collezione diversi record e dà il benvenuto al nuovo acquisto Erling Haaland

RECORD - Il fantasista del Manchester City ha messo in discesa la sfida di Premier League del suo City grazie a una tripletta messa a segno in soli 24 minuti. Si tratta, come spiegato da Opta, della terza più veloce nella storia del campionato inglese dopo quelle di Sadio Manè nel 2015 contro l’Aston Villa (16 minuti) e di Dwight Yorke contro Arsenal nel febbraio 2001 (22 minuti). Ma non solo. Per De Bruyne sono arrivati altri record. Con questa tripletta il calciatore classe ‘91 sale a quota 200 fra gol realizzati e assist forniti in 305 presenze con il City in tutte le competizioni, ritoccando il suo record di gol stagionali (17) da quando è in Inghilterra. Infine, anche un'altra statistica da non sottovalutare: De Bruyne ha segnato 56 reti in Premier League con la maglia dei Citizens, ma nessuno di essi è stato segnato di testa. Nessun giocatore nella storia ha saputo fare meglio.