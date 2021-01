Manchester City, Guardiola: “A gennaio non acquisteremo nessuno. Abbiamo bisogno di Aguero”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City ha parlato dell’assenza di Aguero e dei possibili movimenti di mercato del club: “Aguero non è ancora pronto, non so quando potrà uscire dall’isolamento. Ci manca, abbiamo bisogno di lui. I numeri parlano chiaro, è il miglior attaccante della nostra storia e sa vincere le partite da solo. I 4 anni di Gabriel Jesus al City? Ha sorpreso sotto tanti punti di vista, quando prendi un giocatore non sai mai come potrà inserirsi nei meccanismi di squadra. E’ un ragazzo sveglio ed intelligente che sa dove può migliorare. Mercato? A gennaio non ci muoveremo”.