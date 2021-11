Manchester City, Guardiola ancora senza De Bruyne: “Stanco e non sente sapori”

I Citizens dovranno ancora fare a meno del belga alle prese col Covid

Questa sera il Manchester City se la vedrà contro il West Ham e Pep Guardiola deve fare ancora i conti con le assenze di alcuni top player come Kevin De Bruyne . Il belga ha contratto il Covid e, a detta del tecnico, non se la sta passando troppo bene.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dei Citizens ha infatti spiegato le condizioni del fantasista: "De Bruyne è un po' stanco e non sente i sapori, ha un po' tutti i sintomi che conosciamo del Covid-19. Speriamo che passi presto. Tra pochi giorni farà un altro test e se sarà negativo tornerà in squadra". Sugli altri calciatori: "Foden e Grealish hanno svolto un allenamento individuale. Stanno meglio, ma non correremo rischi. Contro il Psg (in Champions ndr) eravamo solo 15 giocatori, ci hanno aiutato Palmer e McAtee".