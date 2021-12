Manchester City, Guardiola: “Bernardo Silva è di un altro livello”

L'allenatore del Manchester City ha elogiato le qualità di Bernardo Silva

Pep Guardiola sta continuando la sua stagione sulla panchina del Manchester City al secondo posto in classifica in Premier dietro il Chelsea, ma con una partita in meno. L'allenatore dei Citizens ha parlato ai canali ufficiali del club, elogiando uno dei giocatori su cui punta di più e definendolo il migliore in Premier: "Bernardo Silva? È il migliore. Lo era tre anni fa, quando facemmo 98 punti, e lo è ancora oggi. Quando un giocatore ha queste grandi qualità, dipende solo da lui spostare gli equilibri e risolvere le partite da solo. E’ un giocatore di un altro livello, il migliore in Premier".