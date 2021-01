Manchester City, Guardiola: “Oggi bella partita. Basta dubbi sul Var”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha voluto analizzare la vittoria contro l’Aston Villa ai microfoni di BT Sports: “Oggi abbiamo disputato una bella partita, contro una squadra molto forte. In attacco sono molto pericolosi, basta guardare i risultati che hanno ottenuto nel corso di questa stagione: è una grande vittoria. Abbiamo incontrato delle difficoltà nello sbloccare la partita. Dubbi sul gol di Rodrigo? So che loro hanno protestato ma non ho ancora rivisto l’azione. Per queste cose c’è il VAR, no? Sicuramente l’episodio è stato analizzato e la terna arbitrale ha deciso ciò che pensava fosse giusto”.