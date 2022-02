Manchester City, Guardiola su Julian Alvarez: “Un gran acquisto per il futuro”

Le parole dell'allenatore spagnolo

Julian Alvarez è uno dei talenti nascenti del calcio argentino. L'attaccante è stato acquistato recentemente acquistato dal Manchester City che l'ha lasciato però in prestito al River Plate sino al termine della stagione. Pep Guardiola ha parlato del nuovo innesto dei Citizens. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"Congratulazioni al Manchester City che ha lavorato per il presente ma anche è il futuro. È un giocatore che avrebbe potuto già venire da noi ma al momento vi sono parecchi giocatori nella posizione in cui gioca e non voglio averne troppi. Meglio per lui che resti al River, dove ha fatto bene negli ultimi anni con Gallardo. Dalla prossima preseason sarà con noi, poi decideremo".