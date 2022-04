Manchester City, Guardiola: “Vogliamo la Champions. Simeone ha un gioco offensivo”

Le parole del tecnico spagnolo

Pep Guardiola , allenatore del Manchester City , ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Champions League con l' Atletico Madrid , valevole per i quarti di finale. Il tecnico spagnolo ha analizzato il match di domani e ha elogiato il Cholo Simeone . Queste le sue parole:

"C'è una falsa credenza sul gioco dell'Atletico. Simeone offre un calcio più offensivo di quanto creda la gente. Non vuole prendersi rischi in fase di costruzione ma, quando attacca, ha grande qualità in avanti. L'Atletico è una squadra molto competitiva, nella quale ogni calciatore sa cosa fare e dove collocarsi nel campo. Noi, comunque, giocheremo per vincere: sia domani che a Madrid, nel match di ritorno. Vogliamo vincere la Champions e faremo del nostro meglio per riuscirci. Chissà se ci riusciremo, per ora possiamo solo promettere ai nostri tifosi e al club che faremo del nostro meglio".