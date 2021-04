Manchester City pazzo di Foden: lo blinda con ingaggio… triplicato

Il centrocampista sempre più decisivo per i Citizens

Tutti pazzi per Phil Foden. 13 gol in 41 presenze stagionali, assist e prestazioni da vero top player. A fronte dei suoi 21 anni non ancora compiuti, il classe 2000 si è confermato come una delle stelle del presente ma soprattutto del futuro del calcio del Manchester City e non solo. Ecco perché, come scrive il Sun che cita il Mirror, la squadra allenata da Pep Guardiola sarebbe pronta ad una mossa pazzesca per blindare il suo gioiellino.