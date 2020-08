Manchester City, Sterling fa 100 e sogna: “Giocando così possiamo vincere la Champions League”

Raheem Sterling festeggia dopo la vittoria contro il Real Madrid del suo Manchester City. Il 2-1 rifilato ai blancos permette agli inglesi di passare alla Final Eight di Champions League e sognare in grande. Una rete dell’attaccante e il raddoppio di Gabriel Jesus hanno dato agli uomini di Guardiola la spinta decisiva per credere finalmente nella vittoria dell’ambito trofeo. Per Sterling, inoltre, oltre alla gioia del successo, anche quella personale del gol numero 100 con i Citizens. Una rete da record.

Sterling: doppia gioia contro il Real

“Se corriamo tutti insieme possiamo avere delle possibilità di vincere”, ha spiegato Sterling ai microfoni della Uefa. “La Champions League è una di quelle competizioni in cui vogliamo fare bene e come abbiamo sempre detto se giochiamo il nostro calcio e corriamo tutti insieme, possiamo avere delle possibilità di vincere. Contro il Real Madrid siamo stati brillanti, abbiamo corso e abbiamo messo tutto in campo: questo ha fatto la differenza”.

Parole che completano una serata fantastica per l’inglese che con la sua rete è arrivato a quota 100 in maglia Citizens. Un traguardo che gli consente di essere il primo inglese a riuscirci dopo Dennis Tueart nel 1981.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE