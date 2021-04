Manchester City, ufficiale: preso il nuovo Neymar, le cifre

Colpo del Manchester City: preso Kayky, talento brasiliano paragonato a Neymar

Brasile, patria fiorente di talenti. I top club europei si trovano spesso a duellare a suon di milioni per strapparsi a vicenda i gioiellini brasiliani più splendenti sulla piazza. Talvolta, è anche l’operato degli scout a fare la differenza, individuando potenziali crack. Il Manchester City si è mosso in questa direzione, mettendo le mani sul giovanissimo Kayky, paragonato in patria a Neymar.